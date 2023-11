SPECTACLE 187.75 HZ 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 20 janvier 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

187.75 Hz est la fréquence d’un son, un son émis par une voix. C’est l’histoire de cette voix en quête de mots, de sons, de sens, qui évolue à travers les années, à l’intérieur d’un corps et d’une société, et qui interroge son rapport aux autres voix qui l’entourent.

Qu’est-ce qu’avoir une voix ? Quels sont le rôle et l’enjeu de cet instrument vivant que nous possédons tous ? Cette création présente une écriture originale, à la fois poétique et théâtrale, dans une approche pluridisciplinaire conjuguant texte, mouvement et musique pour donner à voir et à entendre ces voix multiples qui nous traversent tout au long d’une vie.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Samedi 2024-01-20 20:00:00 fin : 2024-01-20 . 10 EUR.

64 rue des Frères-Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



187.75 Hz is the frequency of a sound, a sound emitted by a voice. This is the story of a voice in search of words, sounds and meaning, evolving over the years within a body and a society, and questioning its relationship to the other voices around it.

What does it mean to have a voice? What is the role and significance of this living instrument we all possess? This original work is both poetic and theatrical, with a multi-disciplinary approach that combines text, movement and music to show and hear the multiple voices that permeate our lives.

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

187.75 Hz es la frecuencia de un sonido, un sonido emitido por una voz. Esta es la historia de una voz en busca de palabras, sonidos y significado, que evoluciona a lo largo de los años dentro de un cuerpo y una sociedad, y se cuestiona su relación con las demás voces que la rodean.

¿Qué significa tener voz? ¿Cuál es el papel y el significado de este instrumento vivo que todos poseemos? Esta obra original es a la vez poética y teatral, con un enfoque multidisciplinar que combina texto, movimiento y música para mostrar y escuchar las múltiples voces que impregnan nuestras vidas.

RESERVAS OFICINA DE TURISMO DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

187.75 Hz ist die Frequenz eines Klangs, eines Klangs, der von einer Stimme ausgestoßen wird. Es ist die Geschichte dieser Stimme auf der Suche nach Worten, Klängen und Bedeutung, die sich im Laufe der Jahre innerhalb eines Körpers und einer Gesellschaft entwickelt und ihre Beziehung zu den anderen Stimmen um sie herum hinterfragt.

Was bedeutet es, eine Stimme zu haben? Welche Rolle spielt dieses lebendige Instrument, das wir alle besitzen, und welche Bedeutung hat es? Diese Kreation ist ein originelles Werk, das zugleich poetisch und theatralisch ist und einen multidisziplinären Ansatz verfolgt, der Text, Bewegung und Musik miteinander verbindet, um diese vielfältigen Stimmen, die uns im Laufe eines Lebens durchdringen, sichtbar und hörbar zu machen.

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel.: 03 29 42 22 22

