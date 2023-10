DANS MA BULLE 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 29 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Au début, un personnage est là, dans sa bulle, seul. Soudain, dans un cri silencieux, il se réveille. Pour lui, commence un parcours émotionnel plein de fantaisie : des bulles d’émotions vont éclater. Une à une, elles pétillent, s’épanouissent, explosent..

Les spectateurs observent ce personnage solitaire quand, au détour de l’une de ces bulles, Plop, arrive un face à face : là, à l’extérieur, le personnage aperçoit le monde… Autour de lui, il y a les autres, il y a vous ! Poussé par sa curiosité, il veut vous voir, vous imiter, vous rencontrer. Alors sa bulle se dégonfle, s’amenuise pour le laisser émerger à l’air libre. Le personnage vous interroge, par le regard, par le geste… S’engage une rencontre par imitation ; l’une de ces rencontres qui donne la force, ensuite, de continuer sa route… Dans ma Bulle est un spectacle où le langage est corporel : du théâtre visuel, pour mettre l’intelligence de notre sensibilité en éveil. Les spectateurs sont installés autour de la structure, dans un espace proche et semi circulaire. D’emblée la sphère gonflée et transparente questionne.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Enfants

Mercredi 2023-11-29 15:30:00 fin : 2023-11-29 . 6 EUR.

64 rue des Frères-Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



At the beginning, a character is there, in his bubble, alone. Suddenly, with a silent cry, he wakes up. For him, a whimsical emotional journey begins: bubbles of emotion burst. One by one, they sparkle, blossom, explode…

The audience watches this solitary character as, at the turn of one of these bubbles, Plop, a face-to-face encounter takes place: there, on the outside, the character catches a glimpse of the world… All around him are others, including you! Driven by curiosity, he wants to see you, imitate you, meet you. Then his bubble deflates, shrinking to let him emerge into the open air. The character questions you, through his eyes, through his gestures… The result is a meeting through imitation, one of those encounters that gives you the strength to continue on your way… Dans ma Bulle is a show that uses body language: visual theater that awakens the intelligence of our sensibility. The spectators are seated around the structure, in a close, semi-circular space. The transparent, inflated sphere immediately raises questions.

Al principio, un personaje está allí, en su burbuja, solo. De repente, con un grito silencioso, se despierta. Comienza para él un caprichoso viaje emocional: estallan burbujas de emoción. Una a una, brillan, florecen, explotan…

El público observa a este personaje solitario mientras, al girar una de estas burbujas, Plop, se produce un encuentro cara a cara: allí, en el exterior, el personaje vislumbra el mundo… A su alrededor hay otros, ¡incluido usted! Impulsado por la curiosidad, quiere verte, imitarte, conocerte. Así que su burbuja se desinfla, se encoge y le permite salir al aire libre. El personaje le interroga, a través de sus ojos, de sus gestos… El resultado es un encuentro basado en la imitación, uno de esos encuentros que te dan fuerzas para seguir adelante… Dans ma Bulle es un espectáculo que utiliza el lenguaje corporal: teatro visual que despierta la inteligencia de nuestra sensibilidad. Los espectadores están sentados alrededor de la estructura, en un espacio cerrado y semicircular. Desde el principio, la esfera hinchada y transparente plantea interrogantes.

Am Anfang ist eine Figur da, in ihrer Blase, allein. Plötzlich, mit einem leisen Schrei, wacht sie auf. Für ihn beginnt ein emotionaler Parcours voller Fantasie: Blasen von Emotionen werden platzen. Eine nach der anderen sprudelt, blüht und explodiert…

Die Zuschauer beobachten diese einsame Figur, als es in einer dieser Blasen, Plop, zu einer Konfrontation kommt: Dort, draußen, erblickt die Figur die Welt…. Um ihn herum gibt es die anderen, es gibt Sie! Von seiner Neugier getrieben, will er Sie sehen, Sie nachahmen, Sie treffen. Dann entleert sich seine Blase, wird kleiner und lässt ihn ins Freie treten. Die Figur stellt Ihnen Fragen, durch Blicke, durch Gesten… Es kommt zu einer Begegnung durch Nachahmung; eine dieser Begegnungen, die einem die Kraft gibt, seinen Weg weiterzugehen… Dans ma Bulle ist eine Aufführung, in der die Sprache körperlich ist: visuelles Theater, um die Intelligenz unserer Sensibilität zu wecken. Die Zuschauer sind um die Struktur herum in einem nahen, halbkreisförmigen Raum untergebracht. Die aufgeblähte, transparente Kugel wirft sofort Fragen auf.

