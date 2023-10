INDOMPTABLE 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 17 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Dans le cadre de la Nuit du Cirque, un évènement international organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère de la Culture. Entrez dans le « Cirque Magnétique » ! Vous y rencontrerez les deux énergumènes Anatole et Frangistein.

À travers leurs numéros, vous assisterez aux pouvoirs insoupçonnés des aimants et aux merveilles du magnétisme. Les deux passionnés, tantôt acrobates, haltérophiles, mentalistes, charlatans ou illusionnistes, vous propulseront au cœur d’un monde déjanté. Rien que pour vous, petits et grands, les phénomènes de la physique élémentaire seront de la partie, vous offrant, entre autre, un accès singulier à l’un des domaines les plus complexe de la physique : l’électromagnétisme. Le cinéma Excelsior présentera pour La Nuit du Cirque le film « Freaks » de Tod Browning.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Vendredi 2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . 10 EUR.

64 rue des Frères-Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



As part of Nuit du Cirque, an international event organized by Territoires de Cirque, with the support of the French Ministry of Culture. Enter the « Cirque Magnétique »! You’ll meet the two energetic characters Anatole and Frangistein.

Through their acts, you’ll witness the unsuspected powers of magnets and the wonders of magnetism. The two enthusiasts – acrobats, weightlifters, mentalists, charlatans and illusionists – will propel you into the heart of a crazy world. Just for you, young and old, elementary physics phenomena will be part of the show, offering you, among other things, unique access to one of the most complex areas of physics: electromagnetism. For La Nuit du Cirque, the Excelsior cinema will present Tod Browning’s film « Freaks ».

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

En el marco de la Noche del Circo, acontecimiento internacional organizado por Territoires de Cirque, con el apoyo del Ministerio de Cultura francés. ¡Entre en el « Cirque Magnétique »! Conocerá a los dos enérgicos artistas Anatole y Frangistein.

A través de sus números, descubrirá los poderes insospechados de los imanes y las maravillas del magnetismo. Anatole y Frangistein -acróbatas, levantadores de pesas, mentalistas, charlatanes e ilusionistas- le llevarán al corazón de un mundo de locos. Sólo para usted, pequeño o grande, los fenómenos de la física elemental le ofrecerán una visión única de uno de los campos más complejos de la física: el electromagnetismo. Para La Nuit du Cirque, el cine Excelsior proyectará la película Freaks, de Tod Browning.

RESERVAS OFICINA DE TURISMO DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Teléfono: 03 29 42 22 22

Im Rahmen der Nuit du Cirque, einer internationalen Veranstaltung, die von Territoires de Cirque mit Unterstützung des französischen Kulturministeriums organisiert wird. Treten Sie ein in den « Cirque Magnétique »! Dort treffen Sie auf die beiden Energiebündel Anatole und Frangistein.

In ihren Nummern erleben Sie die ungeahnten Kräfte von Magneten und die Wunder des Magnetismus. Die beiden leidenschaftlichen Akrobaten, Gewichtheber, Mentalisten, Scharlatane und Illusionisten werden Sie in eine verrückte Welt entführen. Für Groß und Klein werden die Phänomene der Elementarphysik vorgestellt, die Ihnen einen einzigartigen Zugang zu einem der komplexesten Bereiche der Physik bieten: dem Elektromagnetismus. Das Excelsior-Kino zeigt im Rahmen der Zirkusnacht den Film « Freaks » von Tod Browning.

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel.: 03 29 42 22 22

