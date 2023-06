CONCERT : ORCHESTRA POP 2 64 Rue des frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 7 juin 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Concert Orchestra Pop avec les élèves de l’orchestre à cordes 1er cycle de Claire Thiébaut et les élèves de l’atelier musiques actuelles de Cédric Benoit, du Conservatoire Olivier Douchain.. Tout public

Mercredi 2023-06-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-07 20:00:00. 0 EUR.

64 Rue des frères Mougeotte La Nef

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Orchestra Pop concert with students from Claire Thiébaut?s 1st cycle string orchestra and Cédric Benoit?s contemporary music workshop, from the Olivier Douchain Conservatory.

Concierto Orchestra Pop con los alumnos del 1er ciclo de orquesta de cuerda de Claire Thiébaut y los alumnos del taller de música contemporánea de Cédric Benoit del Conservatorio Olivier Douchain.

Konzert Orchestra Pop mit den Schülern des Streichorchesters 1. Zyklus von Claire Thiébaut und den Schülern des Ateliers für aktuelle Musik von Cédric Benoit des Konservatoriums Olivier Douchain.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES