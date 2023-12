humour : et si les œuvres d’art pouvaient parler 64 Rue des Augustins Bayonne, 26 avril 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Les œuvres d’art ont vu, voient et verront défiler des générations d’êtres humains.

Observées, critiquées, qu’auraient-elles à nous dire si désormais elles prenaient la parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous ?

Stan, de son vrai nom Christophe Carotenuto, incarne ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en inventant un récit qui se nourrit de la véritable histoire de l’œuvre tout en tutoyant notre époque.

Chaque œuvre humanisée s’empare d’un thème avec sa propre voix et son propre langage corporel.

Fidèle à son ADN artistique où langage, humour et danse se déploient avec panache, Christophe nous invite à un partage d’émotions, de réflexions et de rires..

64 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne