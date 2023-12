JAM SESSION POP ROCK’N BLUES 64 Rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 4 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Jam session pop rock’n blues proposée par Cédric Benoit avec en 1ère partie l’ensemble de guitares électriques de la Nef.. Tout public

Jeudi 2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-07 22:00:00. 0 EUR.

64 Rue des 4 frères Mougeotte La Nef

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Pop rock’n blues jam session proposed by Cédric Benoit, with the Nef electric guitar ensemble in 1st part.

Pop rock’n blues jam session dirigida por Cédric Benoit, con el conjunto de guitarras eléctricas Nef en la 1ª parte.

Jam session pop rock’n blues proposed by Cédric Benoit with in the 1st part the electric guitar ensemble of the Nef.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES