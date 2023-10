Or’ror quest II 64 Rue d’Alsace-Lorraine Orléans, 28 octobre 2023, Orléans.

Orléans,Loiret

Après le succès de l’Edition 2022, l’équipe des Frangins et leurs partenaires vous donnent rendez-vous le Samedi 28 Octobre et le Mardi 31 Octobre 2023 pour deux soirées nocturnes terrifiantes avec une nouvelle enquête exclusive dans les rues d’Orléans à survivre en famille ou entre amis….

2023-10-28 fin : 2023-10-31 23:00:00. 31.9 EUR.

64 Rue d’Alsace-Lorraine

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire



After the success of the 2022 Edition, the Frangins team and their partners invite you to join them on Saturday, October 28 and Tuesday, October 31, 2023 for two terrifying evenings with a new exclusive investigation in the streets of Orléans, to be survived with family or friends…

Tras el éxito de la edición de 2022, el equipo de Frangins y sus colaboradores le esperan el sábado 28 de octubre y el martes 31 de octubre de 2023 para dos terroríficas veladas de diversión nocturna con una nueva investigación exclusiva en las calles de Orleans a la que podrá sobrevivir en familia o entre amigos…

Nach dem Erfolg der Ausgabe 2022 laden Sie das Team von Les Frangins und seine Partner am Samstag, den 28. Oktober und Dienstag, den 31. Oktober 2023 zu zwei erschreckenden nächtlichen Abenden mit einer neuen exklusiven Untersuchung in den Straßen von Orléans ein, die Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden überleben können…

Mise à jour le 2023-09-29 par ADRT45