HBY – HBC Loudes 64 Rue Bergeron Vebret Yzeure, 9 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

18h45 : 10e journée de championnat pré-national pour les seniors féminines du Handball Yzeure.

20h45 : 10e journée de championnat honneur régional pour les seniors masculins du Handball Yzeure..

2023-12-09

64 Rue Bergeron Vebret Gymnase François-Villon

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



6:45pm: Day 10 of the pre-national championship for Handball Yzeure’s senior women.

8.45pm: 10th day of the regional honor championship for Handball Yzeure’s senior men.

18.45 h: 10ª jornada del campeonato prenacional de balonmano senior femenino de Yzeure.

20:45: 10ª jornada del campeonato regional de honor senior masculino de balonmano Yzeure.

18.45 Uhr: 10. Spieltag der Vor-Nationalmeisterschaft für die Seniorinnen von Handball Yzeure.

20.45 Uhr: 10. Spieltag der regionalen Ehrenmeisterschaft für die männlichen Senioren des Handball Yzeure.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région