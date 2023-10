Festival Chants d’Elles 64 rue Annie Pene Rouen, 4 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Pour cette 24e édition, la programmation sera comme toujours d’une grande diversité et fera la part belle aux artistes féminines régionales, nationales mais aussi internationales, dans des styles aussi variés que le jazz, le blues, la soul, le folk, le rock, le blues haïtien, la chanson française, la world, l’électro, la musique traditionnelle, la poésie, l’humour, le chant choral….

Vendredi 2023-11-04 fin : 2023-11-19 . .

64 rue Annie Pene Festival Chants d’Elles

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



For this 24th edition, the program will be as diverse as ever, featuring regional, national and international female artists in styles as varied as jazz, blues, soul, folk, rock, Haitian blues, French chanson, world, electro, traditional music, poetry, humour, choral singing?

En esta 24ª edición, el cartel será tan diverso como siempre, con artistas femeninas regionales, nacionales e internacionales de estilos tan variados como jazz, blues, soul, folk, rock, blues haitiano, chanson francesa, world, electro, música tradicional, poesía, comedia, canto coral?

Ausgabe wird das Programm wie immer sehr vielfältig sein und regionalen, nationalen, aber auch internationalen Künstlerinnen den Vorzug geben, und zwar in so unterschiedlichen Stilrichtungen wie Jazz, Blues, Soul, Folk, Rock, haitianischer Blues, französischer Chanson, World, Electro, traditionelle Musik, Poesie, Humor, Chorgesang?

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche