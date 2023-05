Spectacle : Pietragalla – La femme qui danse 64 Quai de la Réunion, 8 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Après plus de 3 mois de triomphe au théâtre de la Madeleine à Paris en 2021 et en France, Marie-Claude Pietragalla continue sa tournée pour célébrer plus de 40 ans sur scène. De danseuse Étoile de l’Opéra de Paris à chorégraphe de sa propre compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singulière a choisi de vivre la danse comme un art total, en multipliant les expériences chorégraphiques, les influences et les esthétiques.

Dans ce seul en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et de son art. Elle est tour à tour guide et témoin, muse et créatrice, actrice et danseuse. Elle entame un travail d’introspection inédit pour faire ressurgir des visages, des rencontres, des « moments » de danse.

L’oralité dans l’art chorégraphique est essentielle pour Marie-Claude Pietragalla ; elle souhaite dans ce travail conjuguer témoignage oral et mémoire du corps. Elle est l’auteure ici de textes inédits qui éclairent sur sa pensée, son ressenti, son expérience et ses sources d’inspiration. Se définissant comme une femme qui danse, Pietra nous dévoile en confidence ce qui constitue un parcours de vie..

2023-11-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-11-08 . .

64 Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



After more than 3 months of triumph at the Théâtre de la Madeleine in Paris in 2021 and in France, Marie-Claude Pietragalla continues her tour to celebrate more than 40 years on stage. From Star Dancer of the Paris Opera to choreographer of her own company, the Théâtre du Corps, this singular artist has chosen to live dance as a total art, multiplying choreographic experiences, influences and aesthetics.

In this one-woman show, Pietra reveals the unspeakable of her profession and her art. She is in turn guide and witness, muse and creator, actress and dancer. She begins an unprecedented work of introspection to bring back faces, encounters and dance « moments ».

Orality in the art of choreography is essential for Marie-Claude Pietragalla; in this work she wishes to combine oral testimony and body memory. She is the author of unpublished texts that shed light on her thoughts, her feelings, her experience and her sources of inspiration. Defining herself as a woman who dances, Pietra reveals to us in confidence what constitutes a life path.

Tras más de 3 meses de triunfo en el Théâtre de la Madeleine de París en 2021 y en Francia, Marie-Claude Pietragalla continúa su gira para celebrar sus más de 40 años sobre los escenarios. De bailarina estrella de la Ópera de París a coreógrafa de su propia compañía, el Théâtre du Corps, esta singular artista ha optado por vivir la danza como un arte total, multiplicando experiencias coreográficas, influencias y estéticas.

En este espectáculo en solitario, Pietra revela lo indecible de su profesión y su arte. Es a la vez guía y testigo, musa y creadora, actriz y bailarina. Inicia un proceso de introspección sin precedentes para recuperar rostros, encuentros y « momentos » de danza.

La oralidad en el arte de la coreografía es esencial para Marie-Claude Pietragalla; en esta obra, desea combinar el testimonio oral y la memoria corporal. Es autora de textos inéditos que arrojan luz sobre su pensamiento, sus sentimientos, su experiencia y sus fuentes de inspiración. Definiéndose a sí misma como una mujer que baila, Pietra nos revela en confianza lo que constituye una trayectoria vital.

Nach ihrem mehr als dreimonatigen Triumph im Pariser Madeleine-Theater 2021 und in Frankreich setzt Marie-Claude Pietragalla ihre Tournee fort, um mehr als 40 Jahre auf der Bühne zu feiern. Von der Sternentänzerin der Pariser Oper bis zur Choreografin ihrer eigenen Kompanie Le Théâtre du Corps hat sich diese einzigartige Künstlerin dafür entschieden, den Tanz als Gesamtkunstwerk zu leben, indem sie ihre choreografischen Erfahrungen, Einflüsse und Ästhetiken vervielfältigte.

In diesem Solofilm enthüllt Pietra das Unsagbare ihres Berufs und ihrer Kunst. Sie ist abwechselnd Führerin und Zeugin, Muse und Schöpferin, Schauspielerin und Tänzerin. Sie beginnt eine beispiellose Selbstbeobachtung, um Gesichter, Begegnungen und « Momente » des Tanzes wieder zum Vorschein zu bringen.

Die Mündlichkeit in der choreografischen Kunst ist für Marie-Claude Pietragalla von wesentlicher Bedeutung; sie möchte in dieser Arbeit mündliche Zeugnisse mit dem Gedächtnis des Körpers verbinden. Sie ist die Autorin von bisher unveröffentlichten Texten, die Einblick in ihr Denken, Fühlen, ihre Erfahrungen und ihre Inspirationsquellen geben. Pietra, die sich selbst als tanzende Frau bezeichnet, enthüllt uns im Vertrauen, was einen Lebensweg ausmacht.

