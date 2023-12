Balade au clair de lune 64 Grande Rue Longchaumois Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 19:30:00

fin : 2024-07-24 23:00:00 . Balade nocturne organisée par l’Association Touristique de Longchaumois.

Profitez de la belle nuit étoilée ! Inscriptions à partir de 19h30 au Chalet d’Accueil

Départ à 20h00 Renseignements Chalet d’accueil : 03 84 60 66 08 EUR.

64 Grande Rue Chalet d’accueil touristique

Longchaumois 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

