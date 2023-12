Portes ouvertes : Clos Uroulat 64 chemin Uroulat Monein, 10 décembre 2023 10:00, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

En présence de Vivien Durand, chef étoilé du prince noir ; la cabane d’Edouard et ses huîtres ; ferme Larrondoa avec ses fromages Ossau Iraty, son miel et ses jus de pomme ; Catherine Beaudet et ses créations artisanales en argile polymère ; la maison de Léa, carnettiste, illustratrice, croqueuse de chemins creux et dénicheuse de talents ; Françoise Dufau, auteur photographe.

Sans oublier la fanfare avec qui vous pourrez chanter et danser..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

64 chemin Uroulat Clos Uroulat

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the presence of Vivien Durand, starred chef at Le Prince Noir; Edouard’s oyster shack; Larrondoa farm with its Ossau Iraty cheeses, honey and apple juice; Catherine Beaudet and her handcrafted polymer clay creations; La Maison de Léa, notebook artist, illustrator, croqueuse de chemins creux and talent scout; Françoise Dufau, author-photographer.

And don’t forget the brass band, with whom you’ll be able to sing and dance.

Con la presencia de Vivien Durand, chef estrella del Prince Noir; la ostrería de Edouard; la granja Larrondoa con sus quesos Ossau Iraty, su miel y su zumo de manzana; Catherine Beaudet y sus creaciones artesanales en arcilla polimérica; la casa de Léa, dibujante de cuadernos, ilustradora, croqueuse de chemins creux y cazatalentos; Françoise Dufau, escritora y fotógrafa.

Y no olvide la banda de música, con la que podrá cantar y bailar.

In Anwesenheit von Vivien Durand, Sternekoch des Prince Noir; la cabane d’Edouard und seine Austern; ferme Larrondoa mit Ossau-Iraty-Käse, Honig und Apfelsaft; Catherine Beaudet und ihre handgefertigten Kreationen aus Polymer-Ton; la maison de Léa, carnettiste, illustratrice, croqueuse de chemins creux et dénicheuse de talents; Françoise Dufau, auteur photographe.

Nicht zu vergessen die Blaskapelle, mit der Sie singen und tanzen können.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Coeur de Béarn