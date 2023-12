REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE 64 Avenue du Général Leclerc Villemur-sur-Tarn, 1 décembre 2023, Villemur-sur-Tarn.

Villemur-sur-Tarn,Haute-Garonne

Venez fêter cette nouvelle année parmi nous, ambiance garantie!.

2023-12-31 fin : 2024-01-01 04:00:00. 15 EUR.

64 Avenue du Général Leclerc SALLE DES FÊTES BERNADOU

Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie



Come and celebrate the new year with us – the atmosphere is guaranteed!

Venga a celebrar el año nuevo con nosotros: ¡el ambiente está garantizado!

Feiern Sie mit uns das neue Jahr, die Stimmung ist garantiert!

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE