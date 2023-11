Concert Pop Rock à l’Antre II 64 Avenue du 4 Septembre Aire-sur-l’Adour, 2 décembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Pour contrer les froides soirées d’automne, venez vous réchauffer à l’Antre II à Aire sur l’Adour le samedi 2 décembre à 20h30 pour un concert Pop Rock

Pensez à réserver..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 23:00:00. .

64 Avenue du 4 Septembre

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



To counter the cold autumn evenings, come and warm up at l’Antre II in Aire sur l’Adour on Saturday December 2 at 8.30pm for a Pop Rock concert

Don’t forget to book.

Para combatir las frías tardes de otoño, venga a calentarse a l’Antre II de Aire sur l’Adour el sábado 2 de diciembre a las 20.30 h para asistir a un concierto de Pop Rock

No olvide reservar.

Um den kalten Herbstabenden entgegenzuwirken, wärmen Sie sich am Samstag, den 2. Dezember um 20:30 Uhr im L’Antre II in Aire sur l’Adour an einem Pop-Rock-Konzert auf

Denken Sie an eine Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Aire sur l’Adour