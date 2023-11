Soirée Sainte Catherine à l’Antre II 64 Avenue du 4 Septembre Aire-sur-l’Adour, 25 novembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Mesdames, samedi 25 novembre c’est vous qu’on célèbre !

Avec des artistes 100% féminines des années 70 à 2000, venez profiter et vous lâcher lors de cette soirée animée par DJ Titi.

RÉSERVEZ POUR LE SAMEDI 25 NOVEMBRE.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:00:00. .

64 Avenue du 4 Septembre

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ladies, on Saturday November 25, we’re celebrating you!

With 100% female artists from the 70’s to the 2000’s, come and enjoy this evening hosted by DJ Titi.

BOOK NOW FOR SATURDAY NOVEMBER 25

Señoras, ¡el sábado 25 de noviembre las celebramos!

Con artistas 100% femeninas de los años 70 a los 2000, venga a disfrutar de esta velada presentada por DJ Titi.

RESERVA AHORA PARA EL SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

Am Samstag, dem 25. November, werden die Damen gefeiert!

Mit 100% weiblichen Künstlern aus den 70er bis 2000er Jahren können Sie an diesem Abend, der von DJ Titi moderiert wird, ausgelassen feiern.

RESERVIEREN SIE FÜR SAMSTAG, DEN 25. NOVEMBER

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Aire sur l’Adour