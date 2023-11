Soirée SBK à l’Antre II 64 Avenue du 4 Septembre Aire-sur-l’Adour, 18 novembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Samedi 18 novembre à l’Antre II !

Ambiancés par Dj Sam, venez danser sur des airs de Salsa, bachata, kizomba et plus encore !

De 20h a 21h : Stage kizomba évolutif

De 21h à 2h soirée Salsa Batchata Kizomba.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:00:00. .

64 Avenue du 4 Septembre

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 18 at l’Antre II!

With Dj Sam, come and dance to Salsa, bachata, kizomba and more!

From 8pm to 9pm: Progressive kizomba workshop

9pm to 2am: Salsa Batchata Kizomba party

¡Sábado 18 de noviembre en l’Antre II!

Ven a bailar al son de la salsa, la bachata, la kizomba y mucho más

20.00 a 21.00 h: Taller de kizomba progresiva

21:00 h a 02:00 h: Fiesta de salsa, bachata y kizomba

Samstag, den 18. November im Antre II!

Tanzen Sie zu Salsa, Bachata, Kizomba und mehr, begleitet von Dj Sam!

Von 20 bis 21 Uhr: Kizomba-Workshop mit Weiterentwicklungen

Von 21 Uhr bis 2 Uhr Salsa Batchata Kizomba Party

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Aire sur l’Adour