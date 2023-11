Soirée Beaujolais à l’Antre II 64 Avenue du 4 Septembre Aire-sur-l’Adour, 16 novembre 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU

·Le jeudi 16 novembre·

Bruno Martinez à la guitare : un auteur compositeur et interprète de musique pop rock et road.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 23:30:00. .

64 Avenue du 4 Septembre

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



BEAUJOLAIS NOUVEAU EVENING

-Thursday, November 16

Bruno Martinez on guitar: a singer-songwriter of pop rock and road music

VELADA BEAUJOLAIS NOUVEAU

-jueves 16 de noviembre-

Bruno Martinez a la guitarra: autor, compositor e intérprete de pop rock y música de carretera

ABEND DES NEUEN BEAUJOLAIS

-Am Donnerstag, den 16. November-

Bruno Martinez an der Gitarre: ein Singer-Songwriter mit Pop-Rock- und Road-Musik

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Aire sur l’Adour