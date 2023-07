Soirée 80’s 64 Avenue du 4 Septembre Aire-sur-l’Adour, 13 juillet 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Soirée 80′ !

Welcome Back !

Venez rejoindre notre soirée dansante années 80, animée par DJ Titi !!

Préparez-vous à vous plonger dans une atmosphère rétro où la musique et la danse seront les rois de la soirée !

DJ Titi vous fera vibrer avec les tubes iconiques des années 80. Que vous soyez fan des chansons cultes de cette époque ou simplement amateur de soirées , nous vous attendons !

En plus de la musique entraînante, des tapas délicieuses vous seront servies !

Ne manquez pas cette soirée spéciale années 80 !

Réservez dès maintenant vos places par téléphone au :

05 58 46 10 36

Date : Samedi 13 Juillet

Heure de début : 21h.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:30:00. .

64 Avenue du 4 Septembre

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



80’s party!

Welcome Back!

Come and join our 80s dance party, hosted by DJ Titi!

Get ready to immerse yourself in a retro atmosphere where music and dance are king!

DJ Titi will have you rocking out to the iconic hits of the 80s. Whether you’re a fan of cult songs from that era, or just a party-goer, we’re waiting for you!

In addition to the lively music, you’ll be served delicious tapas!

Don’t miss this special 80s evening!

Reserve your tickets now by phone:

05 58 46 10 36

Date : Saturday 13 July

Starting time: 9pm

¡Fiesta de los 80!

¡Bienvenidos de nuevo!

¡Ven y únete a nuestra fiesta de baile de los 80, organizada por DJ Titi!

Prepárate para sumergirte en un ambiente retro donde la música y el baile estarán a la orden del día

DJ Titi te hará bailar al ritmo de los éxitos más emblemáticos de los 80. Tanto si eres fan de las canciones de culto de aquella época como si simplemente te gusta la fiesta, ¡te estamos esperando!

Además de la animada música, te servirán deliciosas tapas

¡No te pierdas esta velada especial de los 80!

Reserva ya tus entradas por teléfono en el :

05 58 46 10 36

Fecha : Sábado 13 de julio

Hora de comienzo : 21h

80′-Party!

Welcome Back!

Kommen Sie zu unserer 80er-Jahre-Tanzparty, die von DJ Titi moderiert wird!!!

Bereiten Sie sich darauf vor, in eine Retro-Atmosphäre einzutauchen, in der Musik und Tanz die Könige des Abends sein werden!

DJ Titi wird Sie mit den ikonischen Hits der 80er Jahre begeistern. Ob Sie nun ein Fan der Kultlieder dieser Zeit sind oder einfach nur gerne Partys feiern, wir freuen uns auf Sie!

Neben der mitreißenden Musik werden Ihnen auch köstliche Tapas serviert!

Lassen Sie sich diesen besonderen Abend der 80er Jahre nicht entgehen!

Reservieren Sie schon jetzt Ihre Plätze telefonisch unter :

05 58 46 10 36

Datum: Samstag, 13. Juli

Uhrzeit des Beginns: 21h

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Aire sur l’Adour