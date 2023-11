La Voix des Habitants 64 Avenue de la Libération Bourges, 22 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Le Hublot propose un après-midi avec une thématique dédiée aux résidants des habitats sociaux de Bourges..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 18:00:00. .

64 Avenue de la Libération

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Le Hublot offers an afternoon with a theme dedicated to residents of social housing in Bourges.

Le Hublot propone una tarde temática dedicada a los residentes de las viviendas sociales de Bourges.

Das Hublot bietet einen Nachmittag mit einem Thema an, das den Bewohnern der Sozialwohnungen in Bourges gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BOURGES