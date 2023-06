Explosif Vivaldi ! 64 Avenue de la côte d’argent Le Teich, 22 juin 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Ce programme réunit les plus belles pages du répertoire italien pour hautbois. Autour du célébrissime compositeur vénitien, vous retrouverez des maîtres parfois moins connus dont les oeuvres témoignent de l’exellence. Le haubois, trop souvent noyé dans l’orchestre, est ici mis en valeur comme instrument soliste et virtuose tel qu’il l’était à l’époque !

Tout public.

Ouverture de la billetterie : 20h..

2023-06-22

64 Avenue de la côte d’argent chateau de Ruat

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This program brings together the finest pages of the Italian oboe repertoire. Alongside the celebrated Venetian composer, you’ll find works by lesser-known masters whose exellence can be heard throughout. The oboe, too often drowned out by the orchestra, is here showcased as a virtuoso solo instrument, just as it was in its day!

All audiences.

Ticket office opens at 8pm.

Este programa reúne las mejores páginas del repertorio italiano para oboe. Alrededor del célebre compositor veneciano, se encuentran maestros a veces menos conocidos, cuyas obras dan testimonio de su excelencia. El oboe, demasiado a menudo ahogado por la orquesta, se exhibe aquí como virtuoso instrumento solista, ¡tal y como lo fue en su día!

Abierto a todos.

Venta de entradas a las 20.00 h.

Dieses Programm vereint die schönsten Seiten des italienischen Repertoires für Oboe. Um den berühmten venezianischen Komponisten herum finden Sie manchmal weniger bekannte Meister, deren Werke von ihrer Exzellenz zeugen. Die Oboe, die allzu oft im Orchester untergeht, wird hier als solistisches und virtuoses Instrument hervorgehoben, so wie es damals war!

Für alle Altersgruppen geeignet.

Öffnung des Kartenverkaufs: 20 Uhr.

