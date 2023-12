Marché de Noël Saint Pierre du Mont 64, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont, 1 décembre 2023, Saint-Pierre-du-Mont.

Saint-Pierre-du-Mont,Landes

Le marché de Noël de votre commune aura lieu le samedi 9 décembre 2023 de 10h00 à 18h00.

Rejoignez-nous à la Maison du Temps Libre pour passer un moment convivial !

Les stands présents vous proposeront créations, bijoux, confiseries, décorations de Noël, produits écologiques, scrapbooking, livres et bien plus.

Profitez également d’une initiation aux échasses par l’association Lous Capborruts et d’une démonstration de zumba par Faya’Zumba. À 18h30, vous pourrez vous émerveiller devant un feu d’artifice !

Le Comité des Fêtes tiendra une buvette tout au long de la journée..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

64, avenue Camille Claudel Maison du Temps Libre

Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine



Your local Christmas market will take place on Saturday, December 9, 2023 from 10:00 am to 6:00 pm.

Join us at the Maison du Temps Libre for a great time!

Stalls will be selling creations, jewelry, sweets, Christmas decorations, ecological products, scrapbooking, books and much more.

There will also be an introduction to stilts by the Lous Capborruts association and a Zumba demonstration by Faya?Zumba. At 6:30 p.m., you can marvel at the fireworks!

The Comité des Fêtes will be serving refreshments throughout the day.

Su mercado navideño local tendrá lugar el sábado 9 de diciembre de 2023 de 10:00 a 18:00 horas.

Únase a nosotros en la Maison du Temps Libre para pasarlo en grande

Habrá puestos de artículos creativos, bisutería, dulces, decoración navideña, productos ecológicos, álbumes de recortes, libros y mucho más.

También habrá una iniciación a los zancos a cargo de la asociación Lous Capborruts y una demostración de Zumba a cargo de Faya?Zumba. A las 18.30 h, ¡podrá maravillarse con los fuegos artificiales!

El Comité des Fêtes servirá refrescos durante todo el día.

Der Weihnachtsmarkt in Ihrer Gemeinde findet am Samstag, den 9. Dezember 2023, von 10.00 bis 18.00 Uhr statt.

Besuchen Sie uns im Maison du Temps Libre und verbringen Sie einen gemütlichen Moment!

Die anwesenden Stände bieten Ihnen Kreationen, Schmuck, Süßwaren, Weihnachtsdekorationen, ökologische Produkte, Scrapbooking, Bücher und vieles mehr an.

Profitieren Sie außerdem von einer Einführung in das Stelzenlaufen durch den Verein Lous Capborruts und einer Zumba-Vorführung von Faya?Zumba. Um 18:30 Uhr können Sie sich von einem Feuerwerk verzaubern lassen!

Das Comité des Fêtes wird den ganzen Tag über einen Getränkestand betreiben.

