En 2020, le 62ème salon d’art de Moret-Loing-et-Orvanne n’avait pas pu se tenir comme prévu en novembre dernier, en raison de la crise sanitaire. Cette année, le 63ème Salon d’Art de Moret-Loing-et-Orvanne s’apprête à rouvrir ses portes ! 36 artistes ont présenté 138 œuvres que le jury examine actuellement. Peinture à l’huile, acrylique, pastel, dessin, photo, sculpture, collage… Il y en aura pour tous les goûts ! Le 63ème salon d’art de Moret-Loing-et-Orvanne aura lieu du 13 au 21 novembre 2021 à la Maison des Associations de Veneux-Les Sablons, de 14h à 19h, avec comme invitée d’honneur Lisa Gardner. Maison des associations 25 ter rue du Port, Veneux-Les Sablons Moret-Loing-et-Orvanne Veneux-les-Sablons Seine-et-Marne

