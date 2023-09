loto 23 63520 domaize salle des fête le faux bourg Domaize Catégories d’Évènement: Domaize

Puy-de-Dôme loto 23 63520 domaize salle des fête le faux bourg Domaize, 1 octobre 2023, Domaize. loto 23 Dimanche 1 octobre, 14h00 63520 domaize salle des fête le faux bourg Le club « les joyeux Demezous » organise son loto traditionnel à la salle des fêtes de Domaize le dimanche 1 octobre à partir de 14 heures. Les enfants n’ont pas été oubliés . Entrée gratuite.

Pâtisseries et buvette. 63520 domaize salle des fête le faux bourg 63520 domaize Domaize 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

