MÉRIC, LIEU D'INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER

Montpellier,Hérault

Lieu de promenade très apprécié de nos jours, le domaine de Méric était autrefois la maison de campagne de la famille de Frédéric Bazille..

EUR.

A popular place for walks today, the Domaine de Méric was once the country home of Frederic Bazille’s family.

La finca de Méric, un lugar muy frecuentado hoy en día para pasear, fue en su día la casa de campo de la familia de Frédéric Bazille.

Heutzutage ein beliebter Ort für Spaziergänge, war die Domaine de Méric früher das Landhaus der Familie von Frédéric Bazille.

