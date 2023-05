Rendez-vous aux jardins « Jardins de la Chartreuse du Colombier » 630 route du colombier Paunat Catégories d’Évènement: Dordogne

Paunat Rendez-vous aux jardins « Jardins de la Chartreuse du Colombier » 630 route du colombier, 2 juin 2023, Paunat. Paunat,Dordogne Vend 10h-19h, sam et dim 10h-19h30 : visite libre à la découverte des jardins. Kermesse champêtre réunissant peintre-botaniste, pépiniéristes, artisans d’art, potier (7€, gratuit pour les enfants et les lycéens)..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 19:00:00. .

630 route du colombier Chartreuse du Colombier

Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-26 par OT de Périgueux Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Paunat Autres Lieu 630 route du colombier Adresse 630 route du colombier Chartreuse du Colombier Ville Paunat Departement Dordogne Lieu Ville 630 route du colombier Paunat

630 route du colombier Paunat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paunat/

Rendez-vous aux jardins « Jardins de la Chartreuse du Colombier » 630 route du colombier 2023-06-02 was last modified: by Rendez-vous aux jardins « Jardins de la Chartreuse du Colombier » 630 route du colombier 630 route du colombier Paunat 2 juin 2023