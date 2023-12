PROJECTION VIDÉO 63 Rue Vieille Aubusson, 20 décembre 2023, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-23 12:00:00

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous invitons à découvrir « les patrimoines cachés d’Aubusson » lors de 4 jours exceptionnels de projection dans notre bureau d’information touristique. La Maison du Tapissier est gratuite pour tous et vous permet de (re)découvrir cette magnifique bâtisse du XVIème siècle et son atelier de tissage (pas de tissage vendredi 22 déc. après-midi et samedi 23 déc. ).

Une rencontre singulière entre le cinéma, la musique électronique et un savoir-faire immémorial, à découvrir au travers de dix courts métrages, avec l’aimable autorisation du ©Service Communication – Creuse Grand Sud.

Nous vous accueillons avec grand plaisir, l’occasion de découvrir notre boutique et nos coffrets cadeaux pour vous régaler durant les fêtes de fin d’année..

63 Rue Vieille

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



