VISITE GUIDEE – Quartier de la Terrade et héritage industriel 63 rue Vieille Aubusson, 8 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Laissez-vous accompagner par un guide conférencier qui vous dévoilera au fil de la Creuse l’histoire du quartier de la Terrade et l’héritage industriel autour de la manufacture Braquenié.

– départ parvis de la Cité de la tapisserie 17h

– durée 1h

– réservation obligatoire.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 18:00:00. EUR.

63 rue Vieille

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be guided along the river Creuse by a guide who will tell you all about the history of the Terrade district and the industrial heritage of the Braquenié factory.

– departure from Cité de la tapisserie square 5pm

– duration 1h

– booking essential

Déjese llevar a lo largo del río Creuse por un guía que le contará la historia del barrio de Terrade y el patrimonio industrial de la fábrica Braquenié.

– salida de la explanada de la Cité de la tapisserie 17:00 h

– duración 1 hora

– reserva obligatoria

Lassen Sie sich von einem Fremdenführer begleiten, der Ihnen entlang des Flusses Creuse die Geschichte des Viertels La Terrade und das industrielle Erbe rund um die Manufaktur Braquenié erläutert.

– start auf dem Vorplatz der Cité de la Tapisserie 17 Uhr

– dauer: 1 Stunde

– reservierung erforderlich

