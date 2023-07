VISITE GUIDEE – Centre historique et quartier de la Terrade 63 rue Vieille Aubusson, 23 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Laissez-vous accompagner par un guide conférencier qui vous fera déambuler dans le centre historique d’Aubusson pour vous en conter l’histoire jusqu’au très beau quartier de la Terrade où coule la Creuse.

– départ Office de Tourisme 17h

– durée 1h

– réservation obligatoire.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

63 rue Vieille

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be accompanied by a guide who will take you on a tour of Aubusson’s historic center and tell you all about its history, all the way to the beautiful Terrade district where the Creuse River flows.

– departure Tourist Office 5pm

– duration 1h

– booking essential

Déjese acompañar por un guía que le llevará a recorrer el centro histórico de Aubusson y le contará toda su historia, hasta llegar al hermoso barrio de Terrade, donde desemboca el Creuse.

– salida Oficina de Turismo 17h

– duración 1 hora

– imprescindible reservar

Lassen Sie sich von einem Fremdenführer begleiten, der Sie durch das historische Zentrum von Aubusson führt und Ihnen dessen Geschichte erzählt, bis hin zum wunderschönen Viertel La Terrade, wo die Creuse fließt.

– start Fremdenverkehrsamt 17 Uhr

– dauer 1 Stunde

– reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Aubusson-Felletin