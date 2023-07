VISITE GUIDEE – Château d’Aubusson et église Sainte-Croix 63 rue Vieille Aubusson, 20 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Laissez-vous accompagner par un guide conférencier qui vous dévoilera l’histoire du château d’Aubusson, dit « le Chapître » et vous fera découvrir les trésors que recèle l’église Sainte-Croix.

– départ parvis de l’église 17h

– durée 1h

– réservation obligatoire.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 18:00:00. EUR.

63 rue Vieille

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be accompanied by a guide who will tell you all about the history of the Château d’Aubusson, known as « le Chapître », and help you discover the treasures of the Eglise Sainte-Croix.

– departure from church square 5pm

– duration 1h

– booking essential

Déjese acompañar por un guía que le contará toda la historia del castillo de Aubusson, conocido como « le Chapître », y le ayudará a descubrir los tesoros que esconde la iglesia de Sainte-Croix.

– salida del patio de la iglesia 17:00 h

– duración 1 hora

– imprescindible reservar

Lassen Sie sich von einem Fremdenführer begleiten, der Ihnen die Geschichte des Schlosses von Aubusson, genannt « le Chapître », näher bringt und Ihnen die Schätze zeigt, die die Kirche Sainte-Croix birgt.

– start auf dem Vorplatz der Kirche 17 Uhr

– dauer 1 Stunde

– reservierung erforderlich

