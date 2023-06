Tissage dans la Maison du Tapissier 63 Rue Vieille Aubusson, 4 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Poussez la porte d’une magnifique bâtisse et découvrez l’intérieur d’une maison de lissiers, un bâtiment à tourelles du XVIème siècle. Le visiteur plonge dans l’univers de la tapisserie d’Aubusson, savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

En 2023 l’atelier accueille une œuvre originale dont vous pourrez assister à l’avancement du tissage et découvrir tous les secrets du travail des lissiers.

Tissage du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

63 Rue Vieille

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Push open the door of a magnificent building and discover the interior of a 16th-century weaver’s house with turrets. Visitors are immersed in the world of Aubusson tapestry, a UNESCO world heritage site.

In 2023, the workshop will be home to an original work of tapestry, where you can watch the weavers at work and discover all the secrets of their craft.

Weaving Tuesday to Saturday, 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m

Abra de un empujón la puerta de un magnífico edificio y descubra el interior de una casa de tejedores, un edificio con torreones que data del siglo XVI. Los visitantes se sumergen en el mundo de los tapices de Aubusson, una artesanía declarada patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO.

En 2023, el taller acogerá una obra original de tapicería, donde se podrá ver trabajar a los tejedores y descubrir todos los secretos de su trabajo.

Tejer de martes a sábado, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00

Öffnen Sie die Tür eines prächtigen Gebäudes und entdecken Sie das Innere eines Hauses der Glätter, ein Gebäude mit Türmchen aus dem 16. Der Besucher taucht in die Welt der Aubusson-Wandteppiche ein, ein Know-how, das von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde.

Im Jahr 2023 wird die Werkstatt ein Originalwerk beherbergen, bei dem Sie den Fortschritt des Webens beobachten und alle Geheimnisse der Arbeit der Lissierer entdecken können.

Weben von Dienstag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

