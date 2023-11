Bain de gong à Laon 63 rue Sérurier Laon, 7 novembre 2023, Laon.

Laon,Aisne

Allez hop, séance bien-être pour tous à Laon !.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 19:30:00. 12 .

63 rue Sérurier

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



A wellness session for all in Laon!

¡Una sesión de bienestar para todos en Laon!

Hoppla, Wellness für alle in Laon!

Mise à jour le 2023-10-30 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon