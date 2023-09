Jam-session à Laon ! 63 rue Sérurier Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Jam-session à Laon ! 63 rue Sérurier Laon, 5 octobre 2023, Laon. Laon,Aisne Bonne ambiance, du rock, c’est gratos, vive la Jam de l’Escal à Laon !.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . 0 .

63 rue Sérurier

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



Great atmosphere, free rock, long live the Jam de l’Escal in Laon! Gran ambiente, gran rock, es gratis, ¡viva el Jam de l’Escal en Laon! Gute Stimmung, Rock, gratis, es lebe die Jam de l’Escal in Laon! Mise à jour le 2023-09-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu 63 rue Sérurier Adresse 63 rue Sérurier Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville 63 rue Sérurier Laon latitude longitude 49.5649508;3.62419006

63 rue Sérurier Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/