Volya + Do Nust Kill 63 Rue Saint-Pierre Marseille 5e Arrondissement, samedi 13 janvier 2024.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 19:00:00

fin : 2024-01-13

Un trio (boîte à rythmes, claviers, guitare, saxophone) se dévoile dans un voyage musical sur les traces de Kino, Siouxsie and the Banshees,

VOLYA :



ВОЛЯ|/VOLYA : liberté, volonté, désir… au gré de textes poétiques russes qui font écho aux soubresauts tragiques et violents de l’histoire, le concept du trio (boîte à rythmes, claviers, guitare, saxophone) se dévoile dans un voyage musical sur les traces de Kino, Siouxsie and the Banshees, The Sound…



+ DO NUTS KILL ?

63 Rue Saint-Pierre Leda Atomica Musique

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-05 par Ville de Marseille