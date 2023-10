Marché du réveillon de La Petite Pierre 63 Rue Principale La Petite-Pierre, 26 décembre 2023, La Petite-Pierre.

La Petite-Pierre,Bas-Rhin

Afin de prolonger la magie de Noël, La Petite Pierre vous invite à son traditionnel Marché du Réveillon. De nombreux artisans vous attendent pour vous faire découvrir leurs produits..

2023-12-26 fin : 2023-12-27 18:00:00. 0 EUR.

63 Rue Principale

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est



To prolong the magic of Christmas, La Petite Pierre invites you to its traditional Christmas Eve Market. Many craftsmen are waiting for you to discover their products.

Para prolongar la magia de la Navidad, La Petite Pierre le invita a su tradicional mercado de Nochebuena. Muchos artesanos le esperan para que descubra sus productos.

Um den Weihnachtszauber zu verlängern, lädt La Petite Pierre Sie zu seinem traditionellen « Marché du Réveillon » ein. Zahlreiche Kunsthandwerker erwarten Sie, um Ihnen ihre Produkte vorzustellen.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre