Pièce de théâtre « La Maison de Bernarda Alba » à Niort 63 Rue Paul-François Proust Niort, 31 août 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

La Maison de Bernarda Alba par le rafiot de La Chaloupe jeudi 31 août 2023 et vendredi 1er septembre 2023 à 20h00 au Collège Fontanes à Niort.

Cette œuvre théâtrale conte l’histoire de Bernarda Alba, femme andalouse de 60 ans, veuve de deux maris, ayant décidé d’observer un deuil très strict de huit ans. Bien que faisant la part belle aux femmes (avec la prédominance de Bernarda et de ses cinq filles), cette œuvre n’en dénonce pas moins le rôle secondaire occupé par la femme dans l’Espagne rurale du début du xxe siècle. Source : Wikipedia.

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . .

63 Rue Paul-François Proust Collège Les Fontanes

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



La Maison de Bernarda Alba by le rafiot de La Chaloupe Thursday August 31, 2023 and Friday September 1, 2023 at 8:00 pm at the Collège Fontanes in Niort.

This theatrical work tells the story of Bernarda Alba, a 60-year-old Andalusian woman, widowed of two husbands, who has decided to observe a strict eight-year period of mourning. Although the play focuses on women (Bernarda and her five daughters predominate), it also denounces the secondary role played by women in rural Spain at the beginning of the 20th century. Source : Wikipedia

La Maison de Bernarda Alba de le rafiot de La Chaloupe Jueves 31 de agosto de 2023 y viernes 1 de septiembre de 2023 a las 20.00 h en el Collège Fontanes de Niort.

Esta obra cuenta la historia de Bernarda Alba, una mujer andaluza de 60 años, viuda de dos maridos, que ha decidido guardar un luto muy estricto de ocho años. Aunque la obra se centra en la mujer (con predominio de Bernarda y sus cinco hijas), no deja de denunciar el papel secundario de la mujer en la España rural de principios del siglo XX. Fuente: Wikipedia

La Maison de Bernarda Alba par le rafiot de La Chaloupe Donnerstag, den 31. August 2023 und Freitag, den 1. September 2023 um 20.00 Uhr im Collège Fontanes in Niort.

Dieses Theaterstück erzählt die Geschichte von Bernarda Alba, einer 60-jährigen andalusischen Frau, die als Witwe zweier Ehemänner beschlossen hat, eine achtjährige, sehr strenge Trauerzeit einzuhalten. Obwohl in diesem Werk die Frauen im Vordergrund stehen (Bernarda und ihre fünf Töchter), wird die untergeordnete Rolle der Frau im ländlichen Spanien zu Beginn des 20. Jahrhunderts angeprangert. Quelle: Wikipedia

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Niort Marais Poitevin