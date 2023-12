Concert de Noël 63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen, 16 décembre 2023 16:00, Lacroix-Saint-Ouen.

Lacroix-Saint-Ouen,Oise

La chorale de l’école de musique de La Croix Saint Ouen chantera pour vous (et avec vous !) des morceaux de variété et des chants de Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:00:00. 0 .

63 Rue Nationale

Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France



The choir from the La Croix Saint Ouen music school will sing for you (and with you!) a variety of songs and Christmas carols.

El coro de la escuela de música La Croix Saint Ouen cantará para usted (¡y con usted!) canciones de variedades y navideñas.

Der Chor der Musikschule von La Croix Saint Ouen singt für Sie (und mit Ihnen!) Varietéstücke und Weihnachtslieder.

Mise à jour le 2023-12-06 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme