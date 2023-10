Atelier bébés lecteurs 63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen, 8 novembre 2023, Lacroix-Saint-Ouen.

Lacroix-Saint-Ouen,Oise

Séance de lecture pour les tout-petits spéciale contes dans le cadre du Festival des contes d’automne..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 11:00:00. 0 .

63 Rue Nationale

Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France



Special reading session for toddlers as part of the Festival des contes d’automne.

Sesión especial de cuentacuentos para niños en el marco del Festival de Cuentos de Otoño.

Vorlesestunde für Kleinkinder speziell für Märchen im Rahmen des Herbstmärchenfestivals.

