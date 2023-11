A l’horizon. Quand Avignon inspire les artistes 63 rue Joseph Vernet Avignon, 22 novembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Exposition sur les vues d’Avignon à travers des oeuvres, pour certaines inédites du musée Calvet..

2023-11-22 fin : 2023-03-11 . .

63 rue Joseph Vernet Musée Calvet

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



An exhibition displaying views of Avignon in artists’ painting, some of which on display for the very first time, at the Musée Calvet.

Exposición sobre paisajes de Aviñón a través de obras, algunas de ellas inéditas del museo Calvet.

Ausstellung über Ansichten von Avignon anhand von Werken, die zum Teil noch nie zuvor im Musée Calvet ausgestellt wurden.

