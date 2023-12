Exposition « Eysses, une épopée résistante » 63 rue Georges Lassalle Tarbes, 8 janvier 2024, Tarbes.

À la suite d’une évasion collective avortée et réprimée en février 1944, les résistants de la centrale d’Eysses (Lot-et-Garonne) sont déportés à Dachau où 400 perdront la vie. Malgré l’adversité, jamais ils ne renoncèrent à l’esprit d’Eysses, un esprit de résistance nourri par le courage, la solidarité, la camaraderie et une certaine idée du collectif.

Cette exposition, prêtée au musée par l’Amicale d’Eysses, se compose de plusieurs panneaux explicatifs, de fac-similés et de reproductions des planches de la bande dessinée de Tiburce Oger Ma guerre, de la Rochelle à Dachau.

L’exposition sera notamment le premier événement d’une série de manifestations consacrées au 80e anniversaire de l’année 1944.

Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

