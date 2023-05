Visites chantées au Musée de la Déportation et de la Résistance 63 rue Georges Lassalle, 21 juin 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

A l’occasion de la Fête de la Musique, profitez de faire une pause repas culturelle et découvrez les collections du musée en chansons, en compagnie d’une chorale locale…

Réservation conseillée.

2023-06-21 à 12:45:00 ; fin : 2023-06-21 13:15:00. EUR.

63 rue Georges Lassalle TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the occasion of the Fête de la Musique, take a cultural break and discover the museum’s collections in song, accompanied by a local choir…

Reservation recommended

Con motivo de la Fiesta de la Música, haga una pausa cultural y descubra las colecciones del museo cantando, acompañado por un coro local…

Reserva recomendada

Anlässlich der Fête de la Musique können Sie eine kulturelle Essenspause einlegen und die Sammlungen des Museums mit Liedern entdecken, die von einem lokalen Chor begleitet werden…

Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-05-16 par OT de Tarbes|CDT65