Bienvenue au Cabaret ! 63 Rue du Stade Thouars, 9 mars 2024, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Le Rotary Club de Thouars vous propose plus de 2h de diner-spectacle avec des numéros de cabaret exceptionnels. 5 artistes se succèderont pour vous présenter leurs numéros dont Mehdi OUAZZANI, magicien et parrain de la soirée. Ambiance musicale avec les musiciens du groupe Westombers Jazz Band..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . EUR.

63 Rue du Stade À la salle des fêtes

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Rotary Club of Thouars presents a 2-hour dinner show featuring exceptional cabaret acts. 5 artists will present their acts, including Mehdi OUAZZANI, magician and godfather of the evening. Musical entertainment with the Westombers Jazz Band.

El Rotary Club de Thouars le ofrece más de 2 horas de cena y espectáculo con actuaciones de cabaret excepcionales. 5 artistas presentarán sus números, entre ellos Mehdi OUAZZANI, mago y padrino de la velada. Animación musical con la Westombers Jazz Band.

Der Rotary Club Thouars bietet Ihnen eine mehr als zweistündige Dinnershow mit außergewöhnlichen Kabarettnummern. fünf Künstler werden nacheinander ihre Nummern präsentieren, darunter Mehdi OUAZZANI, Zauberer und Schirmherr des Abends. Musikalische Umrahmung mit den Musikern der Westombers Jazz Band.

Mise à jour le 2023-11-09 par Maison du Thouarsais