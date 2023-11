CONCERT – FREESTYLE GOSPEL FÊTE SES 10 ANS 63 rue des ponts Nancy, 26 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

A l’occasion de ses 10 ans, la chorale Freestyle Gospel convie le public à son concert anniversaire le 26 novembre à partir de 15h à l’église Saint-Sébastien de Nancy. Au programme, musique Gospel, chansons de Noël.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 16:30:00. 0 EUR.

63 rue des ponts Eglise Saint-Sébastien

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



To celebrate its 10th anniversary, the Freestyle Gospel choir invites the public to its anniversary concert on November 26 at 3pm in Nancy’s Saint-Sébastien church. On the program: Gospel music and Christmas songs.

Para celebrar su 10º aniversario, el coro Freestyle Gospel invita al público a su concierto de aniversario, el 26 de noviembre a las 15.00 horas en la iglesia Saint-Sébastien de Nancy. En el programa: música gospel y canciones navideñas.

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens lädt der Chor Freestyle Gospel die Öffentlichkeit zu seinem Jubiläumskonzert am 26. November ab 15 Uhr in der Kirche Saint-Sébastien in Nancy ein. Auf dem Programm stehen Gospelmusik und Weihnachtslieder.

