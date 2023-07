stage peinture été 63 rue de la maladrerie Nyons, 12 juillet 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Stage de peinture d’été, acquérir des techniques de dessin ou de peinture acrylique, en lien avec les Grands Mouvements Artistiques modernes et les démarches des Grands Maîtres.

Stage pour 4 ou 5 adultes débutants / amateurs..

fin : . EUR.

63 rue de la maladrerie

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Summer painting course, acquire drawing or acrylic painting techniques, in connection with the Great Modern Artistic Movements and the approaches of the Great Masters.

Course for 4 or 5 adult beginners / amateurs.

Curso de pintura de verano, adquiriendo técnicas de dibujo o pintura acrílica, en relación con los Grandes Movimientos Artísticos Modernos y los planteamientos de los Grandes Maestros.

Curso para 4 ó 5 adultos principiantes / aficionados.

Sommerkurs Malerei, Erwerb von Zeichen- oder Acrylmaltechniken im Zusammenhang mit den großen modernen Kunstbewegungen und den Ansätzen der großen Meister.

Kurs für 4 oder 5 erwachsene Anfänger/Amateure.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale