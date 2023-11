Le Noël des 3 Platanes 63 rue de la Maladrerie Nyons, 9 décembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Le Noël des 3 Platanes : artisans et artistes vous invitent autour d’un vin chaud et de quelques douceurs pour partager cette journée avant Noël.

Dimanche 10 décembre, retrouvez Sophie Deplus pour des contes en famille, suivis d’un goûter..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

63 rue de la Maladrerie Les 3 Platanes

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Noël des 3 Platanes: artisans and artists invite you to enjoy mulled wine and sweet treats on the day before Christmas.

On Sunday December 10, join Sophie Deplus for storytelling for the whole family, followed by a snack.

Le Noël des 3 Platanes: artesanos y artistas le invitan a compartir un vaso de vino caliente y algunos dulces en la víspera de Navidad.

El domingo 10 de diciembre, únase a Sophie Deplus para una sesión de cuentacuentos en familia, seguida de una merienda.

Le Noël des 3 Platanes: Handwerker und Künstler laden Sie zu einem Glühwein und einigen Leckereien ein, um diesen vorweihnachtlichen Tag gemeinsam zu verbringen.

Sonntag, den 10. Dezember: Sophie Deplus erzählt Märchen für die ganze Familie, gefolgt von einem Imbiss.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale