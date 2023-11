Cet évènement est passé Exposition de photographies argentiques 63 rue de la Maladrerie Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons Exposition de photographies argentiques 63 rue de la Maladrerie Nyons, 28 octobre 2023, Nyons. Nyons,Drôme Photographies noir & blanc argentiques.

Vernissage samedi 28 octobre à 18h..

2023-10-28 fin : 2023-11-23 . .

63 rue de la Maladrerie Les 3 Platanes

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Black & white silver photographs.

Opening Saturday, October 28, 6pm. Fotografías de plata en blanco y negro.

Inauguración el sábado 28 de octubre a las 18.00 horas. Schwarz-weiße Fotografien auf Silber.

