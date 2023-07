Atelier Automatic’Tea 63 rue de la Maladrerie Nyons, 22 juillet 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Une envie de prolonger ces rencontres autour de peintre avec, le lendemain, les samedis matins, un atelier d’écriture automatique..

2023-07-22 09:00:00 fin : 2023-07-22 11:00:00. EUR.

63 rue de la Maladrerie Les Trois Platanes

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A desire to extend these encounters with the painter with an automatic writing workshop on Saturday mornings.

El deseo de prolongar estos encuentros con el pintor con, al día siguiente, los sábados por la mañana, un taller de escritura automática.

Eine Lust, diese Begegnungen rund um den Maler zu verlängern, indem am nächsten Tag, an den Samstagvormittagen, ein Workshop zum automatischen Schreiben angeboten wird.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale