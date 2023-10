Bal costumé 63 route Nationale 9 Le Mayet-d’École, 12 novembre 2023, Le Mayet-d'École.

Le Mayet-d’École,Allier

L’école du Mayet d’Ecole vous invite au bal costumé du RPI, tentez votre chance avec votre plus beau costume, pour gagner un lot !.

2023-11-12 14:00:00 fin : 2023-11-12 . .

63 route Nationale 9 Ecole Primaire du Mayet d’Ecole

Le Mayet-d’École 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Le Mayet d’Ecole school invites you to the RPI costume ball. Try your luck with your best costume to win a prize!

El colegio Le Mayet d’Ecole te invita al baile de disfraces del RPI ¡Prueba suerte con tu mejor disfraz para ganar un premio!

Die Schule von Le Mayet d’Ecole lädt Sie zum Kostümball des RPI ein. Versuchen Sie Ihr Glück mit Ihrem schönsten Kostüm, um einen Preis zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme Val de Sioule