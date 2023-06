Trésor Ludique 63 route de Neuvic Moustier-Ventadour, 12 juin 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

Trésor Ludique propose aux entreprises, collectivités, associations, particuliers, jeunes, aînés ou encore aux personnes en situation de handicap, des grands jeux sur-mesure de type chasse au trésor, cluedo, escape game… à domicile ou dans des lieux exceptionnels comme le Château de Ventadour. Coralie, diplômée dans les domaines de l’animation sociale et de l’action culturelle et forte d’une belle expérience, imagine des jeux adaptés en fonction vos objectifs et projets. Car pour Coralie, c’est en jouant que l’on devient sérieux !

Toute l’actualité de Trésor Ludique et les jeux en cours sur ma page Facebook Trésor Ludique https://www.facebook.com/tresorludique et sur tresorludique.fr.

63 route de Neuvic Gourdon

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Trésor Ludique offers tailor-made games such as treasure hunts, cluedo, escape games… at home or in exceptional locations such as the Château de Ventadour. Coralie, with a degree in social and cultural activities and a wealth of experience, designs games to suit your objectives and projects. For Coralie, play is how you get serious!

All Trésor Ludique news and games in progress on my Trésor Ludique Facebook page https://www.facebook.com/tresorludique and on tresorludique.fr

Trésor Ludique propone a empresas, colectividades, asociaciones, particulares, jóvenes, personas mayores y personas discapacitadas juegos a medida como búsquedas del tesoro, cluedo, juegos de escape… a domicilio o en lugares excepcionales como el Château de Ventadour. Coralie, diplomada en actividades sociales y culturales y con una gran experiencia, diseña juegos adaptados a sus objetivos y proyectos. Para Coralie, ¡jugar es la manera de ponerse serio!

Toda la actualidad de Trésor Ludique y los juegos en curso en mi página de Facebook Trésor Ludique https://www.facebook.com/tresorludique y en tresorludique.fr

Trésor Ludique bietet Unternehmen, Körperschaften, Vereinen, Privatpersonen, Jugendlichen, Senioren oder auch Menschen mit Behinderungen große, maßgeschneiderte Spiele wie Schatzsuche, Cluedo, Escape Game… zu Hause oder an außergewöhnlichen Orten wie dem Château de Ventadour. Coralie, die ein Diplom in den Bereichen soziale Animation und Kulturarbeit besitzt und über viel Erfahrung verfügt, entwirft Spiele, die auf Ihre Ziele und Projekte zugeschnitten sind. Denn für Coralie ist Spielen der beste Weg, um ernst zu werden!

Alle Neuigkeiten über Trésor Ludique und die aktuellen Spiele finden Sie auf meiner Facebook-Seite Trésor Ludique https://www.facebook.com/tresorludique und auf tresorludique.fr

