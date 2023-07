KARAOK’LAND à la Guinguette 63 Promenade de l’Océan Ondres, 15 août 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Échauffez votre voix, relisez les paroles des grands classiques car le 14 juillet la Guinguette vous propose un Karaoké !

Rdv à la Guinguette de la plage d’Ondres à 20h.

En cas de mauvais temps l’événement peut être annulé ou reporté..

63 Promenade de l’Océan La Guinguette

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Warm up your voice, reread the lyrics of the great classics, because on July 14th the Guinguette is offering you a Karaoke!

Meet at the Guinguette de la plage d’Ondres at 8pm.

In case of bad weather, the event may be cancelled or postponed.

Calienta la voz y relee las letras de los grandes clásicos, ¡porque el 14 de julio la Guinguette te propone una sesión de karaoke!

Nos vemos en la Guinguette de la plage d’Ondres a las 20.00 h.

En caso de mal tiempo, el evento podrá cancelarse o aplazarse.

Wärmen Sie Ihre Stimme auf, lesen Sie die Texte der großen Klassiker noch einmal, denn am 14. Juli lädt die Guinguette zum Karaoke ein!

Treffpunkt ist um 20 Uhr in der Guinguette am Strand von Ondres.

Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden.

