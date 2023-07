Laser Game 63 Promenade de l’Océan Ondres, 10 juillet 2023, Ondres.

Ondres,Landes

En famille, entre amis ou entre collègues, venez vous affronter avec une partie de Laser Game.

Rdv à la plage de Ondres de 9h à 20h..

2023-07-10 fin : 2023-07-10 20:00:00. .

63 Promenade de l’Océan Plage de Ondres

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



With family, friends or colleagues, come and challenge yourselves to a game of Laser Game.

Rendezvous at Ondres beach from 9am to 8pm.

Con la familia, los amigos o los colegas, ven a echar una partida de Laser Game.

Punto de encuentro en la playa de Ondres de 9:00 a 20:00.

Mit der Familie, Freunden oder Kollegen können Sie sich bei einer Partie Laser Game messen.

Treffpunkt am Strand von Ondres von 9 bis 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT Seignanx